Per esercitarsi vanno al poligono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per esercitarsi vanno al poligono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIRATORI

Significato/Curiosita : Per esercitarsi vanno al poligono

Meno di cinque ore per elaborare un piano per salvare le persone a bordo e street, predisponendo una "simulazione" per esercitarsi e cronometrare quanto... Attacchi guidati. i tiratori vengono addestrati in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l'infiltrazione e l'osservazione. i tiratori scelti ricoprono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

