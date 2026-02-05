Il permesso rilasciato a chi va al poligono

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il permesso rilasciato a chi va al poligono' è 'Porto D Armi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTO D ARMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il permesso rilasciato a chi va al poligono" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il permesso rilasciato a chi va al poligono". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Porto D Armi? Il porto d'armi è il permesso che permette a una persona di portare con sé un'arma in modo legale, spesso per motivi di sicurezza o attività sportive. È un documento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti, che attesta la capacità e il diritto di detenere e portare armi. La sua concessione implica il rispetto di normative e controlli per garantire la sicurezza pubblica.

In presenza della definizione "Il permesso rilasciato a chi va al poligono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il permesso rilasciato a chi va al poligono" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Porto D Armi:

P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto D Domodossola A Ancona R Roma M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il permesso rilasciato a chi va al poligono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

