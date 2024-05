Fa le veci di un minore

Sostantivo

Curiosità su: Tutore – nel diritto, rappresentante legale di una persona Tutore – in ambito scolastico e universitario, docente che svolge didattica aggiuntiva Tutore – in ortopedia, struttura di sostegno che mantiene una parte del corpo nella giusta posizione Tutore – in botanica, struttura di sostegno per piante rampicanti Giulio Tutore – ufficiale dell'esercito romano coinvolto nella rivolta batava del 69 d.C.

tutore ( approfondimento) m sing

(diritto) rappresentante legale di una persona (scuola) chi assiste un docente e fornisce insegnamenti aggiuntivi

Sillabazione

tu | tò | re

Pronuncia

IPA: /tu'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino tutor che deriva dal verbo tueor cioè "difendere, proteggere"

Sinonimi

(diritto) responsabile

responsabile (per estensione) difensore, protettore, custode, sostenitore, patrocinatore, fiancheggiatore

Contrari