La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colei che fa le veci' è 'Sostituta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSTITUTA

Curiosità e Significato di Sostituta

La parola Sostituta è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sostituta.

Perché la soluzione è Sostituta? La parola sostituta indica qualcuno o qualcosa che prende il posto di un’altra, svolgendo le sue funzioni temporaneamente o permanentemente. È spesso usata in ambito lavorativo o legale per riferirsi a una persona che agisce al posto di un’altra. In sostanza, rappresenta l’elemento che fa le veci di qualcun altro, garantendo continuità e funzionalità. Un ruolo fondamentale quando si deve coprire un vuoto o una assenza.

Come si scrive la soluzione Sostituta

Stai cercando la risposta alla definizione "Colei che fa le veci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

T Torino

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I C E G O R S C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCORGERSI" ACCORGERSI

