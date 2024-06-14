Sostegno per arti infortunati

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostegno per arti infortunati' è 'Tutore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTORE

Perché la soluzione è Tutore? Il tutore rappresenta un dispositivo progettato per fornire sostegno e stabilità agli arti infortunati o deboli. Serve a immobilizzare e proteggere le parti del corpo durante il processo di guarigione, facilitando il recupero funzionale. Questo strumento è realizzato con materiali adeguati che garantiscono comfort e sicurezza, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni paziente. La sua funzione principale è quella di assistere nei movimenti limitati, assicurando un corretto recupero e prevenendo eventuali complicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostegno per arti infortunati". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sostegno per arti infortunati nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tutore

La soluzione associata alla definizione "Sostegno per arti infortunati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostegno per arti infortunati" conferma che la soluzione 'Tutore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tutore

T Torino U Udine T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostegno per arti infortunati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tutore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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