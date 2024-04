La Soluzione ♚ Fa le veci di una parete La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fa le veci di una parete. PARAVENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa le veci di una parete: Un paravento è un tipo di mobile. Consiste di vari telai o pannelli, spesso connessi da cardini o da altri mezzi. Può essere fatto in una varietà di modelli e con diversi tipi di materiali. I paraventi hanno molti usi pratici e decorativi. Si originarono nell'antica Cina, diffondendosi infine nel resto dell'Asia orientale, in Europa e in altre regioni del mondo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un paravento è un tipo di mobile. Consiste di vari telai o pannelli, spesso connessi da cardini o da altri mezzi. Può essere fatto in una varietà di modelli e con diversi tipi di materiali. I paraventi hanno molti usi pratici e decorativi. Si originarono nell'antica Cina, diffondendosi infine nel resto dell'Asia orientale, in Europa e in altre regioni del mondo. paravento m sing(pl.: paraventi) (falegnameria) mobile formato da un certo numero di telai, per lo più di legno, collegati con cerniere in modo da poter essere variamente spiegati, e ricoperti di stoffa, carta o legno per formare una bassa parete adattabile a diverse circostanze, che si usa soprattutto per ripararsi dall’aria, per nascondersi alla vista altrui durante un cambio d’indumenti, come riparo o come elemento divisorio di una stanza (etnologia) abitazione formata da rami piantati nel suolo e coperti da larghi pezzi di corteccia o frasche, che si usa come riparo dal vento e dalla pioggia Sillabazione pa | ra | vèn | to Pronuncia IPA: /para'vnto/ Etimologia / Derivazione deriva da para- e vento Sinonimi (senso figurato) copertura, riparo, difesa, cortina, protezione, riparo, schermo, pretesto Proverbi e modi di dire far da paravento a qualcuno: Altre Definizioni con paravento; veci; parete; In francese viene anche detto separé; Fa le veci della colonna; Fanno le veci dei genitori; Un artistico drappo fissato alla parete; Una parete della serra; Un sostegno da parete; Cerca altre soluzioni cruciverba

