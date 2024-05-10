Come la bocca di chi è rimasto deluso

Home / Soluzioni Cruciverba / Come la bocca di chi è rimasto deluso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Come la bocca di chi è rimasto deluso' è 'Amara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMARA

Perché la soluzione è Amara? L'aggettivo descrive un'espressione o un sapore che riflette delusione e fastidio. Si riferisce a un sentimento di insoddisfazione che si manifesta anche nel modo di parlare o di assaggiare qualcosa. Quando qualcosa lascia un'impressione negativa, si può parlare di un gusto o di un'espressione amara. È un termine che cattura l'essenza di una delusione profonda e di un senso di amarezza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come la bocca di chi è rimasto deluso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come la bocca di chi è rimasto deluso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come la bocca di chi è rimasto deluso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amara

Se la definizione "Come la bocca di chi è rimasto deluso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come la bocca di chi è rimasto deluso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amara:

A Ancona M Milano A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come la bocca di chi è rimasto deluso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non zuccherataPer niente dolce come un aranciataCome la bocca di chi è ri masto delusoSi fanno per vedere quanto è rimastoIn bocca al pupoIn bocca e in golaRimasto in secca