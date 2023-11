La definizione e la soluzione di: In bocca al pupo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIBERON

Significato/Curiosita : In bocca al pupo

pupo ^ https://www.45mania.it/unamoregrande.html ^ https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/02/28/pupo-accusa-poi-ci-ripensa... Il biberon o poppatoio è un contenitore cilindrico atto a contenere latte o alimenti liquidi per la nutrizione infantile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : In bocca al pupo : bocca; pupo; Fa bere a bocca chiusa; Un osso in bocca ; Sporgono dalla bocca di Dracula; Lo è chi resta a bocca aperta; Si suona portando un dito alla bocca ; In bocca... al pupo ; Un pupo dell Iris; L Enzo cantante italiano in arte pupo ; Un pupo dell Iris; Un pupo dell Iris;

Cerca altre Definizioni