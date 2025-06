Come la bocca di chi è ri masto deluso nei cruciverba: la soluzione è Amara

AMARA

Curiosità e Significato di Amara

Approfondisci la parola di 5 lettere Amara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amara? Amara descrive un sapore sgradevole, spesso associato a qualcosa di troppo forte o spiacevole. Può anche indicare un sentimento di delusione o dispiacere profondo, come quando le aspettative non vengono soddisfatte. In senso più generale, rappresenta una sensazione di amarezza che lascia un segno indelebile nell’animo. È una parola che racchiude sia il gusto che lo stato emotivo, rendendola ricca di sfumature.

Come si scrive la soluzione Amara

Se "Come la bocca di chi è ri masto deluso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

