La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per niente dolce come un aranciata' è 'Amara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMARA

Curiosità e Significato di "Amara"

Approfondisci la parola di 5 lettere Amara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amara? L'espressione per niente dolce come un'aranciata suggerisce che qualcosa è proprio l'opposto dell'aspettativa di dolcezza, evidenziando una qualità amara. La parola amara si riferisce a gusti o esperienze che possono essere sgradevoli o deludenti, in netto contrasto con la freschezza e la dolcezza che si associano generalmente a un'aranciata. Questo gioco di parole invita a riflettere sull'idea che alcune esperienze possono rivelarsi più complesse di quanto appa

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una bevanda agli agrumi senza zuccheroCosì è la pillola che s indoraUna bibita poco dolceAmano il dolce far nienteDediti al dolce far nienteVizio del dolce far niente

Come si scrive la soluzione Amara

Non riesci a risolvere la definizione "Per niente dolce come un aranciata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C I D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACIDI" ACIDI

