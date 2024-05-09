Strabico o cieco da un occhio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strabico o cieco da un occhio' è 'Guercio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUERCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strabico o cieco da un occhio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strabico o cieco da un occhio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Guercio? Una persona che ha una condizione che limita la vista da un occhio può essere chiamata in modo specifico. Questa condizione può derivare da problemi di natura diversa, come traumi o malattie, e comporta una visione alterata o assente da un lato. La parola scelta si riferisce a chi, per questa ragione, potrebbe avere difficoltà a percepire tutto ciò che lo circonda. È importante conoscere i termini corretti per descrivere questa situazione e sensibilizzare sull'importanza di cure adeguate.

La soluzione associata alla definizione "Strabico o cieco da un occhio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strabico o cieco da un occhio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Guercio:

G Genova U Udine E Empoli R Roma C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strabico o cieco da un occhio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

