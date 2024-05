La Soluzione ♚ Cieco da un occhio La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ORBO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ORBO

Significato della soluzione per: Cieco da un occhio I Goonies (The Goonies) è un film d'avventura del 1985 di Richard Donner. La sceneggiatura di Chris Columbus fu ricavata dal soggetto di Steven Spielberg, che fu anche il produttore del film. Il nome del film deriva da un gruppo di quattro ragazzi, cresciuti in un quartiere di Astoria, Oregon, chiamato "Goon Docks"; proprio dal nome del loro quartiere, i ragazzi si fanno chiamare col nome di 'Goonies'. Italiano: Aggettivo: orbo m sing . di persona che vede molto poco. Sostantivo: orbo m sing (pl.: orbi) . persona che vede molto poco. Sillabazione: òr | bo . Etimologia / Derivazione: dal latino orbus cioè "privo" (di un occhio) . Sinonimi: cieco, non vedente. Contrari: vedente.

Altre Definizioni con orbo; cieco; occhio;