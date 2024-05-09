Recipiente per carburanti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recipiente per carburanti' è 'Tanica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Recipiente per carburanti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recipiente per carburanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tanica? Una tanica è un contenitore progettato per conservare e trasportare liquidi infiammabili come benzina o diesel. La sua struttura robusta e resistente permette di mantenere il combustibile in sicurezza, evitando perdite o incidenti. Utilizzata spesso in ambito automobilistico, agricolo o durante attività all'aperto, garantisce un facile trasporto e una rapida rifornitura. La sua presenza è fondamentale per assicurare un approvvigionamento rapido e sicuro di carburante in diverse situazioni.

Quando la definizione "Recipiente per carburanti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recipiente per carburanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tanica:

T Torino A Ancona N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recipiente per carburanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

