Serbatoio di plastica nei cruciverba: la soluzione è Tanica

Home / Soluzioni Cruciverba / Serbatoio di plastica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Serbatoio di plastica' è 'Tanica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TANICA

Curiosità e Significato di "Tanica"

Hai risolto il cruciverba con Tanica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tanica.

Perché la soluzione è Tanica? La tanica è un contenitore di plastica, solitamente dotato di manico e tappo, utilizzato per immagazzinare e trasportare liquidi, come acqua, combustibili o detergenti. È molto pratica e versatile, rendendola ideale sia per uso domestico che professionale. Grazie alla sua robustezza e leggerezza, la tanica è un alleato prezioso in molte situazioni quotidiane, dalle gite all'aperto alle emergenze in casa.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Rocco tastierista di Elio e le Storie TeseUn recipiente per carburantiRecipiente per contenere carburantiMacchina che sigilla scatole di cartone con una bandella di plasticaUn serbatoio d acqua piovanaUna plastica per bottiglie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tanica

Stai cercando la risposta alla definizione "Serbatoio di plastica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E T N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENCA" TENCA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.