Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese' è 'Tanica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANICA

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Perché la soluzione è Tanica? La tanica è un contenitore di plastica o metallo utilizzato per trasportare e conservare liquidi, spesso carburanti o altri fluidi. La sua forma compatta e maneggevolezza la rendono ideale per utilizzi pratici e di emergenza. La tanica può essere dotata di un tappo sicuro e di un beccuccio per facilitare il versamento. La sua presenza è comune in ambiti come il giardinaggio, il trasporto di carburante o attività industriali. La sua funzionalità è riconosciuta in molte situazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tanica

In presenza della definizione "Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese" conferma che la soluzione 'Tanica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tanica

T Torino A Ancona N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Rocco tastierista di Elio e le Storie Tese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tanica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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