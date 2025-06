Livido in volto nei cruciverba: la soluzione è Cianotico

Home / Soluzioni Cruciverba / Livido in volto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Livido in volto' è 'Cianotico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIANOTICO

Curiosità e Significato... La parola Cianotico è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cianotico.

Perché la soluzione è Cianotico? Livido in volto si riferisce a una colorazione blu-violacea della pelle causata da un trauma o da problemi circolatori. La parola corretta per descrivere questa condizione è cianotico, che indica una zona del corpo diventata di colore bluastro a causa di una carenza di ossigeno nel sangue. È importante monitorare questa condizione per intervenire tempestivamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Violaceo per soffocamentoLivido per soffocamentoSbiancate in voltoDeturpati in voltoOscurarsi in volto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Livido in volto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

O U T T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUTTO" TUTTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.