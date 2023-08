Oscurarsi in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscurarsi in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RANNUVOLARSI

Significato/Curiosita : Oscurarsi in volto

Sembra, con una mano, voler oscurarsi il volto dal lume della candela, quasi a proteggere la fuga. artemisia gentileschi ebbe in vita fama di saper dipingere... Custodire un gregge di capre con altri bambini, il cielo cominciò a rannuvolarsi minacciando un acquazzone. sorsero varie idee sul da farsi. il futuro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

