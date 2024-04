La Soluzione ♚ Sbiancate in volto

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CEREE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sbiancate in volto: Una buona penna" / sa scrivere bene); l'effetto per la causa ("è sbiancato in volto" / "si è spaventato"); il contenente per il contenuto ("bere un bicchiere"... Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) è un insetto imenottero della famiglia Apidae. È presente nella maggior parte dell'Europa e del nord dell'Asia, in una grande varietà di habitat tra cui pascoli, prati, margini di strade e campi, ma anche giardini e parchi urbani. È un insetto sociale che vive in colonie annuali, fondate da una femmina feconda (la regina). È un impollinatore di diverse specie di piante.

Altre Definizioni con ceree; sbiancate; volto;