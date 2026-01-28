Livido per lo spavento

SOLUZIONE: TERREO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Livido per lo spavento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Livido per lo spavento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Terreo? Un livido che si forma dopo un forte spavento spesso assume una tonalità scura e livida, ricordando il colore della terra. Questa colorazione deriva dalla rottura dei capillari sotto la pelle, che causa un'emorragia locale. Lo spavento improvviso può far aumentare la pressione sanguigna, contribuendo alla comparsa di queste macchie. La loro presenza indica un impatto emotivo intenso che si manifesta anche attraverso cambiamenti fisici sulla pelle.

Quando la definizione "Livido per lo spavento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Livido per lo spavento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Terreo:

T Torino E Empoli R Roma R Roma E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Livido per lo spavento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

