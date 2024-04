La Soluzione ♚ Deturpati in volto

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SFREGIATI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Deturpati in volto: Dent, che deturpato nel volto da un complotto di falcone durante un processo ai danni di un suo uomo, diventa il criminale noto come due facce. in una variante... Scarface - Lo sfregiato (Scarface) è un film del 1932 diretto da Howard Hawks e da Richard Rosson.

