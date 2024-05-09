Ghiaccio in testa

Sara Verdi | 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Ghiaccio in testa' è 'Gh'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GH

Come completare la definizione

  • Definizione: Ghiaccio in testa
  • Risposta: GH
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: G_
  • Inizia con: G
  • Finisce con: H
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Nei cruciverba, 'Ghiaccio in testa' si risolve con Gh

Per risolvere la definizione "Ghiaccio in testa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gh'.

Schemi utili per Gh

  • Schema parole: 2
  • La soluzione inizia con G
  • La soluzione finisce con H
  • Schema iniziale: G_
  • Schema finale: GH

Le 2 lettere della soluzione Gh

G Genova
H Hotel

La soluzione 'Gh' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ghiaccio in testa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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