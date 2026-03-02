Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato

Home / Soluzioni Cruciverba / Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato' è 'Frappè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRAPPÈ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Frappè? Il frappè è una bevanda fresca e morbida, ottenuta mescolando latte e ghiaccio tritato fino a ottenere una consistenza vellutata. È molto apprezzato durante le giornate calde perché rinfresca e soddisfa il palato con la sua cremosità. Spesso viene arricchito con cioccolato, frutta o altri ingredienti per renderlo ancora più gustoso. Questa bevanda si prepara facilmente e si può personalizzare secondo i gusti, diventando una scelta ideale per una pausa dolce o un momento di relax.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Frappè

Se la definizione "Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Frappè:

F Firenze R Roma A Ancona P Padova P Padova È -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una bevanda frullata con il ghiaccioBevanda fresca con frutta latte e ghiaccioIl frullato con il ghiaccioUna variopinta bibita con ghiaccio tritatoUn frullato con il ghiaccioIl gelato senza latte