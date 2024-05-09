Si cuoce sul barbecue

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si cuoce sul barbecue' è 'Costina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTINA

Come completare la definizione Definizione: Si cuoce sul barbecue

Si cuoce sul barbecue Risposta: COSTINA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Perché la soluzione è Costina? Le costine sono un taglio di carne di maiale o manzo che si presta a essere cotto sulla griglia o sul barbecue. Questo metodo di cottura permette di ottenere una carne tenera e saporita, grazie alla lenta cottura a fuoco diretto. Le costine sono spesso aromatizzate con spezie, marinate o salse, che ne esaltano il gusto. La cottura sul barbecue conferisce un sapore affumicato e una consistenza croccante all'esterno, mantenendo la carne succosa all’interno.

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Soluzione per 'Si cuoce sul barbecue' (7 lettere)

La soluzione associata alla definizione "Si cuoce sul barbecue" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Costina'.

Schemi utili per Costina

Schema parole: 7

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: C______

Schema finale: ___TINA

Le 7 lettere della soluzione Costina

C Como O Otranto S Savona T Torino I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Costina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si cuoce sul barbecue". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.