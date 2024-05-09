Si cuoce sul barbecue

Sara Verdi | 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si cuoce sul barbecue' è 'Costina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTINA

Come completare la definizione

  • Definizione: Si cuoce sul barbecue
  • Risposta: COSTINA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perché la soluzione è Costina? Le costine sono un taglio di carne di maiale o manzo che si presta a essere cotto sulla griglia o sul barbecue. Questo metodo di cottura permette di ottenere una carne tenera e saporita, grazie alla lenta cottura a fuoco diretto. Le costine sono spesso aromatizzate con spezie, marinate o salse, che ne esaltano il gusto. La cottura sul barbecue conferisce un sapore affumicato e una consistenza croccante all'esterno, mantenendo la carne succosa all’interno.

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Soluzione per 'Si cuoce sul barbecue' (7 lettere)

La soluzione associata alla definizione "Si cuoce sul barbecue" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Costina'.

Schemi utili per Costina

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con C
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: C______
  • Schema finale: ___TINA

Le 7 lettere della soluzione Costina

C Como
O Otranto
S Savona
T Torino
I Imola
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Costina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si cuoce sul barbecue". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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