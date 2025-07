Utensile su cui si adagiano i cibi per il barbecue nei cruciverba: la soluzione è Griglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Utensile su cui si adagiano i cibi per il barbecue' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRIGLIA

Curiosità e Significato di Griglia

La soluzione Griglia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Griglia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Griglia? La griglia è un utensile fondamentale per il barbecue, composta da una superficie metallica con sbarre distanziate, su cui si adagiano carne, pesce o verdure mentre vengono cotti a fuoco vivo. Permette di ottenere quei caratteristici segni di brace e un sapore affumicato, rendendo ogni grigliata un momento di gusto e convivialità. È l'accessorio ideale per chi ama cucinare all'aperto.

Come si scrive la soluzione Griglia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Utensile su cui si adagiano i cibi per il barbecue", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

