Su quella di partenza non si cuoce la carne

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Su quella di partenza non si cuoce la carne' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRIGLIA

Perchè la soluzione è Griglia? Una griglia è uno strumento che permette di cucinare la carne senza cuocerla direttamente sulla fiamma. Posizionata sopra il fuoco, consente di ottenere una cottura uniforme e saporita, mantenendo la carne morbida e gustosa senza rischiare di bruciarla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Su quella di partenza non si cuoce la carne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Griglia

Se la definizione "Su quella di partenza non si cuoce la carne" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Griglia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Su quella di partenza non si cuoce la carne

Su quella di partenza non si cuoce la carne Risposta: GRIGLIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: G______

G______ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

G Genova R Roma I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Griglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Su quella di partenza non si cuoce la carne". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.