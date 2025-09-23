Su quella di partenza non si cuoce la carne

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Su quella di partenza non si cuoce la carne' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRIGLIA

Perchè la soluzione è Griglia? Una griglia è uno strumento che permette di cucinare la carne senza cuocerla direttamente sulla fiamma. Posizionata sopra il fuoco, consente di ottenere una cottura uniforme e saporita, mantenendo la carne morbida e gustosa senza rischiare di bruciarla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Su quella di partenza non si cuoce la carne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Griglia

Se la definizione "Su quella di partenza non si cuoce la carne" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Griglia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Su quella di partenza non si cuoce la carne
  • Risposta: GRIGLIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
R Roma
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Griglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Su quella di partenza non si cuoce la carne". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con quella: Quella bianca annuncia l elezione del Papa 

Con partenza: Un punto di partenza per l investigatore 

Con cuoce: Vi si cuoce la pizza 