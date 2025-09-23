Su quella di partenza non si cuoce la carne
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Su quella di partenza non si cuoce la carne' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRIGLIA
Perchè la soluzione è Griglia? Una griglia è uno strumento che permette di cucinare la carne senza cuocerla direttamente sulla fiamma. Posizionata sopra il fuoco, consente di ottenere una cottura uniforme e saporita, mantenendo la carne morbida e gustosa senza rischiare di bruciarla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Su quella di partenza non si cuoce la carne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Griglia
Se la definizione "Su quella di partenza non si cuoce la carne" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Griglia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Su quella di partenza non si cuoce la carne
- Risposta: GRIGLIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Griglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Su quella di partenza non si cuoce la carne". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si fanno girare per cuocere la carne di vitello: spesso si cuoce con burro e salvia Vi si cuoce il brasato Si cuoce sul barbecue Si mette sulla carne alla pizzaiola
Altre definizioni collegate
Con quella: Quella bianca annuncia l elezione del Papa
Con partenza: Un punto di partenza per l investigatore
Con cuoce: Vi si cuoce la pizza