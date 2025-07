Nel braciere del barbecue nei cruciverba: la soluzione è Carbonella

Home / Soluzioni Cruciverba / Nel braciere del barbecue

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nel braciere del barbecue' è 'Carbonella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARBONELLA

Curiosità e Significato di Carbonella

La soluzione Carbonella di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carbonella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carbonella? Carbonella è il termine che indica quella piccola pezzetta di carbone, spesso usata nei barbecue per accendere e mantenere il fuoco. Il suo nome deriva dal fatto che si ottiene bruciando lentamente il legno, lasciando un residuo nero e compatto. In cucina e nel tempo libero, la carbonella è fondamentale per dare sapore e colore alle grigliate, diventando protagonista di momenti conviviali e gustosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli ambulanti con il braciereSi prepara con il barbecueSi cucinano sul barbecueSi cuoce sul barbecueSi prepara per il barbecue

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carbonella

Non riesci a risolvere la definizione "Nel braciere del barbecue"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N A T S I V R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TREVISANA" TREVISANA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.