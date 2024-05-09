La città campana delle streghe

Home / Soluzioni Cruciverba / La città campana delle streghe

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La città campana delle streghe' è 'Benevento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENEVENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città campana delle streghe" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città campana delle streghe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Benevento? Benventano, situato in Campania, è noto per il suo legame storico con le pratiche magiche e le leggende legate alle streghe. Questa città affascina con le sue tradizioni che risalgono a tempi antichi, creando un'atmosfera misteriosa e suggestiva. Le sue strade e i monumenti raccontano storie di credenze popolari e culture misteriose, rendendola un luogo unico dove storia e leggenda si intrecciano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città campana delle streghe nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Benevento

Quando la definizione "La città campana delle streghe" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città campana delle streghe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Benevento:

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli V Venezia E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città campana delle streghe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu teatro della vittoria di Roma contro PirroUna delle province campaneSquadra di calcio campana giallorossaLa città campana con la grandiosa reggiaLa città campana delle campaneLa città del Massachusetts di una storica caccia alle stregheLa città campana in cui nacque PulcinellaAntica città campana collocata tra Capua e Napoli