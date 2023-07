La città campana in cui nacque Pulcinella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città campana in cui nacque Pulcinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACERRA

Significato/Curiosità : La città campana in cui nacque Pulcinella

Acerra è una città campana situata nella provincia di Napoli, nel sud dell'Italia. È conosciuta per essere il luogo di nascita di Pulcinella, uno dei personaggi più emblematici della tradizione teatrale napoletana. Questo comune storico è ricco di cultura e storia, con una presenza significativa di reperti archeologici risalenti all'epoca romana e medievale. La città di Acerra è anche famosa per le sue tradizioni folkloristiche, la sua cucina deliziosa e l'accoglienza calorosa dei suoi abitanti. È un luogo affascinante che incarna la vera essenza della regione campana e il suo patrimonio culturale unico.

Altre risposte alla domanda : La città campana in cui nacque Pulcinella : città; campana; nacque; pulcinella; città portuale della Bretagna; Il mercato delle città arabe; Divide i tifosi delle grandi città ; Serve al cittadino per accedere ai servizi online; La grande città tra Monaco e Cannes; Un colpo di campana ; Ne era campana ro Quasimodo; Suono di campana ; La campana degli Inglesi; Sono di guardia o campana rie; nacque già in età da marito; Vi nacque fra Iacopone; La città della Campania in cui nacque Pulcinella; Vì nacque Giordano Bruno; Vi nacque Toulouse-Lautrec; La città della Campania in cui nacque pulcinella ; Abitante della città col Museo di pulcinella ; Il cognome di pulcinella ; La patria di pulcinella ; Non bisogna certamente affidarli a pulcinella ;

Cerca altre Definizioni