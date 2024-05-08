Si levano per andare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si levano per andare' è 'Tende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENDE

Perché la soluzione è Tende? Le tende vengono sollevate per permettere alle persone di uscire o entrare in un ambiente, facilitando il passaggio e garantendo privacy o protezione dal sole. Questo gesto di alzare le tende rappresenta un atto di apertura e accesso, spesso legato a momenti di cambiamento o di inizio. Sollevare le tende permette di scoprire ciò che si nasconde dietro di esse, creando un collegamento tra spazio interno ed esterno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si levano per andare" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si levano per andare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si levano per andare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si levano per andare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tende:

T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si levano per andare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

