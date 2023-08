Si prendono per andare di corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono per andare di corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LASSATIVI

Significato/Curiosita : Si prendono per andare di corpo

Precauzioni che si prendono per impedir loro di nuocere per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla l'assioma di murphy, in senso... Distinguono i seguenti tipi di lassativi: si tratterebbe d'una denominazione impropria: non esistono farmaci impiegati a scopo lassativo, vengono correttamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si prendono per andare di corpo : prendono; andare; corpo; Comprendono anche vasche e lavandini; Si prendono per parare una mossa avversaria; Molti lo prendono per rincasare; Comprendono due ampolle; Gli errori che si prendono ; Mandare un auto in discarica; Ci fa andare a dormire di cattivo umore; andare in solluchero; andare a svernare altrove; Il Niccolò di andare oltre; Un lato del corpo ; La struttura del corpo dei lombrichi; Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento; Ornamenti con ritratto incorpo rato; Formano un corpo specializzato dell esercito;

Cerca altre Definizioni