Si levano nel brindisi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si levano nel brindisi' è 'Calici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A L I C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si levano nel brindisi

Si levano nel brindisi Risposta: CALICI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C L I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Calici? Durante i momenti di festa, si sollevano i calici per condividere gioia e buona compagnia. È un gesto che unisce le persone, segnando l'inizio di un momento speciale. Ogni volta che si brinda, si crea un ricordo da custodire nel cuore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si levano nel brindisi: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si levano nel brindisi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Calici. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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