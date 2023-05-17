Si levano nel brindisi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si levano nel brindisi' è 'Calici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si levano nel brindisi
- Risposta: CALICI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CLI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Calici? Durante i momenti di festa, si sollevano i calici per condividere gioia e buona compagnia. È un gesto che unisce le persone, segnando l'inizio di un momento speciale. Ogni volta che si brinda, si crea un ricordo da custodire nel cuore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si levano nel brindisi: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Si levano nel brindisi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Calici. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.