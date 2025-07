Chi le pianta vuol restare nei cruciverba: la soluzione è Tende

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi le pianta vuol restare' è 'Tende'.

TENDE

Curiosità e Significato di Tende

La soluzione Tende di 5 lettere

Perché la soluzione è Tende? Le tende sono elementi di arredo che si usano per coprire finestre e creare intimità, proteggendo dalla luce o dagli sguardi indiscreti. La loro funzione è voler restare, cioè rimanere al loro posto per lungo tempo, offrendo comfort e privacy. In sostanza, le tende sono un alleato indispensabile per rendere accoglienti e funzionali gli ambienti domestici.

Come si scrive la soluzione Tende

Hai davanti la definizione "Chi le pianta vuol restare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A A B A I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBANIA" ALBANIA

Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.