La Soluzione ♚ Si levano con le tonsille La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si levano con le tonsille. ADENOIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si levano con le tonsille: Le tonsille (conosciute anche con il nome di derivazione greca amigdale, per la loro forma ovoidale simile a quella di una mandorla) sono organi linfoghiandolari presenti nel cavo orale, parzialmente visibili attraverso la bocca a livello dell'istmo delle fauci e sulla parete posteriore del rinofaringe. Trovandosi in posizione strategica all'inizio del tragitto dell'aria che respiriamo e del cibo che ingeriamo, svolgono una fondamentale funzione di difesa dell'apparato respiratorio, proteggendolo da possibili microorganismi presenti nell'aria, oltre che da sostanze di varia natura provenienti da corpi estranei. Esse sono divise in 4 grandi ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le tonsille (conosciute anche con il nome di derivazione greca amigdale, per la loro forma ovoidale simile a quella di una mandorla) sono organi linfoghiandolari presenti nel cavo orale, parzialmente visibili attraverso la bocca a livello dell'istmo delle fauci e sulla parete posteriore del rinofaringe. Trovandosi in posizione strategica all'inizio del tragitto dell'aria che respiriamo e del cibo che ingeriamo, svolgono una fondamentale funzione di difesa dell'apparato respiratorio, proteggendolo da possibili microorganismi presenti nell'aria, oltre che da sostanze di varia natura provenienti da corpi estranei. Esse sono divise in 4 grandi ... adenoide f sing (pl.: adenoidi) (biologia) (medicina) ipertrofia della tonsilla faringea Sostantivo adenoide f sing (pl.: adenoidi) (medicina) vegetazioni adenoidi Sillabazione a | de | noi | de Pronuncia Etimologia / Derivazione dal greco tardo ded ossia "ghiandolare", formato da d - cioè "ghiandola" e -ed ovvero "-oide" Altre Definizioni con adenoidi; levano; tonsille; Si asportano con le tonsille; Si levano nel brindisi; Chiazze chiare sulle tonsille spia di un infezione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si levano con le tonsille

ADENOIDI

A

D

E

N

O

I

D

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Si levano con le tonsille' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.