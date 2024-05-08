Farmaco che stimola l azione del cuore

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Farmaco che stimola l azione del cuore' è 'Cardiotonico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDIOTONICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Farmaco che stimola l azione del cuore" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Farmaco che stimola l azione del cuore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cardiotonico? Un termine che indica un medicinale capace di rafforzare la contrazione del cuore e migliorare la sua efficienza. Questi farmaci sono utilizzati per trattare insufficienza cardiaca o altre condizioni in cui il cuore ha bisogno di sostegno. Agiscono aumentando la forza di contrazione muscolare cardiaco, favorendo un migliore pompaggio sanguigno. Sono fondamentali nella gestione clinica di patologie cardiache.

Per risolvere la definizione "Farmaco che stimola l azione del cuore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Farmaco che stimola l azione del cuore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Cardiotonico:

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola O Otranto T Torino O Otranto N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Farmaco che stimola l azione del cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

