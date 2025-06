Lo è un farmaco che stimola l azione del cuore nei cruciverba: la soluzione è Cardiocinetico

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un farmaco che stimola l azione del cuore

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo è un farmaco che stimola l azione del cuore' è 'Cardiocinetico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARDIOCINETICO

Curiosità e Significato di Cardiocinetico

La soluzione Cardiocinetico di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cardiocinetico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cardiocinetico? Il termine cardiocinetico si riferisce a tutto ciò che stimola o aumenta l'attività del cuore, migliorandone la contrazione e la pompa sanguigna. È spesso usato in medicina per descrivere farmaci o trattamenti che rafforzano il battito cardiaco, essenziali in situazioni di debolezza o insufficienza cardiaca. In breve, un farmaco cardiocinetico aiuta il cuore a funzionare al meglio nelle emergenze o terapie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il farmaco che stimola il transito della bileFarmaco che stimola l azione del cuoreLo merita ogni buona azioneLo stimola il pacemakerFarmaco ad azione analgesica e antipiretica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cardiocinetico

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è un farmaco che stimola l azione del cuore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

O Otranto

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I M A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IP MAN" IP MAN

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.