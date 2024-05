La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Per cardiocinetico o cardioattivo o cardiotonico o cardenolidico, si intende una sostanza che influisce sul normale funzionamento cardiaco. Generalmente si tratta di un agente che eccita e/o stimola l'azione del cuore in maniera più o meno elettiva, portando ad aumento della forza contrattile, diminuzione della frequenza e conduzione di stimoli dagli atrii ai ventricoli e potenziando l'eccitabilità. Solitamente si tratta di un glicoside in cui l'aglicone è di tipo sterolico, caratterizzato da catena laterale modificata ad anello lattonico; il glicone è spesso il glucosio.

cardiotonico m sing

(farmacologia) che aumenta la forza di contrazione del cuore

Sostantivo

cardiotonico m sing(pl.: cardiotonici)

(medicina) (farmacologia) medicinale che aumenta la forza di contrazione del cuore

Sillabazione

car | dio | tò | ni | co

Pronuncia

IPA: /kardjo'tniko/

Etimologia / Derivazione

da cardio- ( dal greco ada cioè "cuore") e tonico, dal greco t che deriva da t cioè "tensione, tono"; significa letteralmente "che mette in tensione il cuore"