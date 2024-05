Solleva l automobile

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o cricco, più correttamente martinetto (o sollevatore), è un attrezzo per sollevare un veicolo a ruote, onde permettere la sostituzione di una ruota o altre manutenzioni.

cric

(meccanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

Pronuncia

IPA: /krik/

Etimologia / Derivazione

dal francese cric