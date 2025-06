Utensile necessario per il cambio delle ruote nei cruciverba: la soluzione è Cric

CRIC

Curiosità e Significato di "Cric"

Approfondisci la parola di 4 lettere Cric: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cric? Il cric è uno strumento fondamentale per sollevare l'auto in modo sicuro durante il cambio delle ruote. Con una struttura robusta e un meccanismo di sollevamento, permette di alzare il veicolo di pochi centimetri, facilitando la sostituzione della ruota. È un attrezzo indispensabile nel kit di emergenza di ogni automobilista, garantendo praticità e sicurezza in situazioni di necessità.

Come si scrive la soluzione Cric

La definizione "Utensile necessario per il cambio delle ruote" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

I Imola

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I A O L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLIERA" OLIERA

