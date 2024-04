La Soluzione ♚ Si attraversano viaggiando in automobile La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si attraversano viaggiando in automobile. PAESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si attraversano viaggiando in automobile: I Paesi Bassi (in lingua nederlandese Nederland ['nedrlnt]), spesso colloquialmente indicati come Olanda, sono una delle quattro nazioni costitutive del Regno dei Paesi Bassi; si trovano principalmente in Europa ma comprendono anche i cosiddetti Paesi Bassi caraibici (isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius, che hanno lo status di municipalità speciali). Il nome Paesi Bassi è un riferimento alla sua bassa elevazione e alla sua topografia piatta, con solo il 50% circa del suo territorio che supera 1 metro sopra il livello del mare e quasi il 26% che scende sotto il livello del mare.La maggior parte delle aree sotto il livello del mare, ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Paesi Bassi (in lingua nederlandese Nederland ['nedrlnt]), spesso colloquialmente indicati come Olanda, sono una delle quattro nazioni costitutive del Regno dei Paesi Bassi; si trovano principalmente in Europa ma comprendono anche i cosiddetti Paesi Bassi caraibici (isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius, che hanno lo status di municipalità speciali). Il nome Paesi Bassi è un riferimento alla sua bassa elevazione e alla sua topografia piatta, con solo il 50% circa del suo territorio che supera 1 metro sopra il livello del mare e quasi il 26% che scende sotto il livello del mare.La maggior parte delle aree sotto il livello del mare, ... paesi m pl plurale di paese Sillabazione pa | é | si Etimologia / Derivazione vedi paese Altre Definizioni con paesi; attraversano; viaggiando; automobile; La Spagna con Bilbao; Contano poche anime; Attraversano la città nei giorni di protesta; Li attraversano le carovane; Comprende le ruote sterzanti dell automobile; Demolire un automobile; L automobile per gli inseguimenti cinematografici; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si attraversano viaggiando in automobile

PAESI

P

A

E

S

I

