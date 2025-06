Si usa per cambiare la ruota nei cruciverba: la soluzione è Cric

CRIC

Curiosità e Significato di Cric

Perché la soluzione è Cric? Il cric è uno strumento fondamentale per sollevare un veicolo e facilitare la sostituzione di una ruota. Utilizzato soprattutto in officina o durante una sosta improvvisata, permette di alzare l’auto in modo sicuro, rendendo possibile il cambio della gomma. Un oggetto semplice ma indispensabile per garantire sicurezza e praticità in situazioni di emergenza o manutenzione.

Come si scrive la soluzione Cric

Non riesci a risolvere la definizione "Si usa per cambiare la ruota"?

C Como

R Roma

I Imola

C Como

