Può essere interessante

Sostantivo

Curiosità su: Lo Stato è l'organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente stanziata su un territorio. In quanto autorità che governa un territorio e una popolazione, lo Stato costituisce un ordinamento giuridico a base territoriale. Inoltre, secondo una concezione diffusa, l'ordinamento posto e garantito dallo Stato, o con cui lo Stato si identifica, è altresì sovrano perché indipendente sul piano esterno e supremo su quello interno. Non c'è una definizione di "Stato" unanimemente accettata e non controversa. La scienza giuridica spesso usa un concetto, in origine proposto dal giurista tedesco Georg Jellinek, incentrato su tre elementi costitutivi: un territorio dai confini determinati, un popolo stanziato su tale territorio, un'autorità suprema in grado di governare popolo e territorio. Nelle scienze sociali e in antropologia politica si incontrano definizioni più ampie, che a volte identificano lo Stato con la comunità politica ...

stato ( approfondimento) m sing (pl.: stati)

maniera di vivere situazione o condizione di una cosa o persona, osservata in un particolare momento; può essere temporanea o permanente; generalmente l'uso assume una connotazione slegata dall'evoluzione o dalla dinamica o dalle cause che hanno portato a questa situazione o condizione, e spesso esprime una stabilità anche quando questa è temporanea o a volte effimera situazione o condizione amministrativa e legale: stato civile, stato di detenzione; situazione o condizione economica o sociale: basso stato, alto stato; buona situazione o condizione economica o sociale: farsi uno stato; classe sociale: i tre stati della Francia prerivoluzionaria; (teologia) situazione o condizione morale: stato di colpa, stato d'innocenza; (fisica) (chimica) situazione o condizione di una sostanza: stato solido, stato liquido, stato gassoso; (arte) nella tecnica dell'incisione, tiratura di una lastra ad un certo grado di elaborazione precedente all'edizione definitiva, ordinata cronologicamente: primo stato, secondo stato, ecc. (psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) condizione di salute ti trovo in ottimo stato di salute (obsoleto) patrimonio: accrescere il proprio stato; (storia) (antropologia) (politica) (diritto) entità legislativa in possesso di strutture amministrative e politiche, che detiene potere sovrano nei confronti di un determinato territorio e dei suoi abitanti legge dello stato , stato unitario, stato federale, affare di stato (per estensione) il territorio stesso, la nazione: entrare in uno stato, attraversare lo stato; (per estensione) la struttura amministrativa di un paese: dipendente dello stato; (per estensione) governo istituzionale di repubblica il capo di stato presiede anche alle forze dell'ordine; (per estensione) sistema politico-democratico contribuire al bene dello stato

Voce verbale

stato

participio passato maschile singolare di stare Jean-Jacques Rousseau è stato filosofo e scrittore

Sillabazione

stà | to

Pronuncia

IPA: /'sta.to/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal sostantivo latino statu(m), derivato dal participio passato di sto ossia "stare fermo", e dunque vale per "ciò che sta fermo" e per estensione "ciò che non cambia". L'uso del termine come "nazione" riassume in sè le caratteristiche di "stabilità" ma anche di "patrimonio", "possedimento" e dunque "territorio" e anche "governo del territorio"; tale significato è attestato a partire da Dante Alighieri e ha raggiunto la sua pienezza grazie alle opere di Niccolò Machiavelli (voce verbale) dal latino statu(m), participio passato di sto ossia stare, prestato nell'uso volgare anche al verbo essere per la formazione dei tempi composti, sostituendosi a suto

Citazione

Sinonimi

condizione, contingenza, fase, grado, momento, periodo, posizione, situazione

( per estensione ) categoria, ceto, classe sociale, estrazione, fascia, ordine

categoria, ceto, classe sociale, estrazione, fascia, ordine confederazione, governo, impero, monarchia, nazione, organizzazione politica, paese, patria, popolazione, repubblica, regime, regno, territorio

modo di essere, disposizione

(situazione o condizione sociale) professione, status,

professione, status, amministrazione, apparato, burocrazia,

(per estensione) (di nascita, di famiglia) certificato

Parole derivate

statale, statista, statistica, statistico, statolatria

statuto

Alterati

(entità politica, territorio) ( diminutivo ) staterello ( peggiorativo ) statucolo



Proverbi e modi di dire