Così era detta la polis nell antica Grecia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così era detta la polis nell antica Grecia' è 'Città Stato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CITTÀ STATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così era detta la polis nell antica Grecia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così era detta la polis nell antica Grecia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Città Stato? Nell'antica Grecia, il concetto di cittadino e di organizzazione politica si collegava strettamente alla presenza di una città-stato, chiamata anche polis. Questa entità rappresentava non solo il centro amministrativo e militare, ma anche il fulcro della vita culturale e religiosa, dove i cittadini partecipavano attivamente alla gestione degli affari pubblici. La polis era il luogo in cui si sviluppavano le tradizioni, le leggi e le identità collettive che definivano una comunità autonoma e indipendente.

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Così era detta la polis nell antica Grecia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Città Stato

Quando la definizione "Così era detta la polis nell antica Grecia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così era detta la polis nell antica Grecia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Città Stato:

C Como I Imola T Torino T Torino À - S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così era detta la polis nell antica Grecia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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