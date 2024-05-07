Misura l intensità della corrente nei cruciverba: la soluzione è Galvanometro

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Misura l intensità della corrente' è 'Galvanometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALVANOMETRO

Approfondisci la parola di 12 lettere Galvanometro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Unità di misura della intensità di correnteUnità di misura dell intensità di correnteLa sua scala misura l intensità dei tornadoUnità di misura del livello dell intensità dei suoniUnità d intensità di corrente

Soluzione Misura l intensità della corrente - Galvanometro

Hai trovato la definizione "Misura l intensità della corrente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 12 lettere della soluzione Galvanometro:
G Genova
A Ancona
L Livorno
V Venezia
A Ancona
N Napoli
O Otranto
M Milano
E Empoli
T Torino
R Roma
O Otranto

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.