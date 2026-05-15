Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica' è 'Enel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENEL

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Perché la soluzione è Enel? ENEL è un'azienda che si occupa di fornire e ricevere energia elettrica. Essa gestisce la produzione, la distribuzione e la vendita di energia ai clienti, garantendo il funzionamento di molte abitazioni e attività commerciali. La sua rete si estende su vaste aree, assicurando un approvvigionamento stabile e affidabile. L'attività di ENEL è fondamentale per il funzionamento quotidiano della società moderna, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Enel

Quando la definizione "Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica" conferma che la soluzione 'Enel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Enel

E Empoli N Napoli E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Enel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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