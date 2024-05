Innalzare sollevare tirare su

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Fitzcarraldo è un film del 1982 scritto e diretto da Werner Herzog. Presentato in concorso al 35º Festival di Cannes, ha vinto il premio per la miglior regia. La storia si ispira in parte alla vita del peruviano Carlos Fitzcarrald, che come il protagonista del film fece davvero issare una nave sulla cima di una montagna.

issare (vai alla coniugazione)

(marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu tirare su

Sillabazione

is | sà | re

Pronuncia

IPA: /is'sare/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

alzare, innalzare, montare, sollevare, tirare su,

Contrari

abbassare, calare, ammainare

scendere

Parole derivate