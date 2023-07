Archimede la voleva per sollevare il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Archimede la voleva per sollevare il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LEVA

Significato/Curiosità : Archimede la voleva per sollevare il mondo

Archimede, il geniale matematico e scienziato dell'antica Grecia, sognava di trovare una leva sufficientemente lunga per sollevare il mondo. La sua mente brillante si occupava di problemi complessi e impossibili, e questa ambiziosa idea rappresentava la sua sete di conoscenza e la sua determinazione nel comprendere le leggi del mondo. Archimede era consapevole che, secondo il principio della leva, anche l'oggetto più pesante potesse essere sollevato con il giusto equilibrio. La sua passione per la scienza e l'ingegneria lo spingeva a cercare soluzioni uniche e innovative, affascinato dal potenziale delle leve per superare le sfide che sembravano insormontabili. Sebbene il suo obiettivo di sollevare il mondo rimanesse un'aspirazione metaforica, la sua mente brillante ha sicuramente sollevato il livello della comprensione umana nella storia della scienza.

