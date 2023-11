La definizione e la soluzione di: Sollevare con le corde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISSARE

Sollevare con le corde o issare è un processo mediante il quale un oggetto o un carico viene sollevato utilizzando corde, cavi o cinghie. Questo metodo di sollevamento è ampiamente utilizzato in molte applicazioni, come il sollevamento di merci su gru, l'arrampicata su pareti rocciose o la gestione di attrezzature pesanti. L'uso delle corde consente di sfruttare la forza e la resistenza del materiale utilizzato, distribuendo il peso del carico in modo uniforme. Durante il sollevamento con le corde, è importante attenersi alle corrette procedure di sicurezza per garantire un sollevamento efficace e sicuro.

