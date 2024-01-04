Sollevare una bandiera

SOLUZIONE: ISSARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sollevare una bandiera" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sollevare una bandiera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Issare? ISSARE significa alzare una bandiera in modo che sia visibile e ben visibile. È un gesto che rappresenta un messaggio, un orgoglio o un'identità, spesso effettuato in occasioni ufficiali o durante eventi importanti. Questa azione richiede cura e attenzione per assicurare che la bandiera sia esposta correttamente e con rispetto. Essere capaci di issare correttamente è simbolo di attenzione alle tradizioni e ai valori rappresentati.

In presenza della definizione "Sollevare una bandiera", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sollevare una bandiera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Issare:

I Imola S Savona S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sollevare una bandiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

