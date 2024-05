Contatti che possono far cadere

Aggettivo, forma flessa

spinte f plur

femminile plurale di spinto

Sostantivo, forma flessa

spinte f pl

plurale di spinta

Voce verbale

spinte

participio passato femminile plurale di spingere

Sillabazione

spìn | te

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi spinto

(sostantivo) vedi spinta

(voce verbale) vedi spingere

Sinonimi

mosse, spostate, pressate, premute, calcate, schiacciate, pigiate, urtate, accelerate, affrettate, allontanate

spintonate

( senso figurato ) protese, allungate

protese, allungate consigliate, persuase, incoraggiate, stimolate, spronate, incalzate, indotte, sollecitate, istigate, aizzate, sobillate, eccitate, pungolate

disposte, portate, inclini, propense

( senso figurato ) esagerate, eccessive, esasperate, estremistiche, estreme, incontrollate, sfrenate, sregolate, arrischiate

esagerate, eccessive, esasperate, estremistiche, estreme, incontrollate, sfrenate, sregolate, arrischiate ( senso figurato ) disoneste, immorali, indecenti, oscene, volgari, audaci, osé, pornografiche, porno, scabrose, piccanti, licenziose

disoneste, immorali, indecenti, oscene, volgari, audaci, osé, pornografiche, porno, scabrose, piccanti, licenziose manipolate

(sostantivo) colpi, urti, pressioni, spingimenti

colpi, urti, pressioni, spingimenti ( senso figurato ) (di fenomeni, avvenimenti) impulsi, propulsioni, consigli, incoraggiamenti, esortazioni, incitamenti, incentivi, stimoli, sproni, pungoli, molle, slanci

impulsi, propulsioni, consigli, incoraggiamenti, esortazioni, incitamenti, incentivi, stimoli, sproni, pungoli, molle, slanci ( senso figurato ) raccomandazioni, aiuti, appoggi, agevolazioni, protezioni, favoreggiamenti, calci, spintarelle, buone parole

raccomandazioni, aiuti, appoggi, agevolazioni, protezioni, favoreggiamenti, calci, spintarelle, buone parole (familiare) calci

