La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aiutano a farsi strada' è 'Spinte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPINTE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Spinte? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Spinte.

Perché la soluzione è Spinte? Spinte indica l’azione di esercitare una forza per muovere qualcosa o qualcuno in avanti. È un gesto spesso usato per superare ostacoli o farsi strada in situazioni difficili. La parola richiama l’idea di determinazione e impulso, essenziali per avanzare e raggiungere obiettivi. In altre parole, le spinte sono il motore che ci aiuta a progredire quando tutto sembra ostacolare il nostro cammino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il ciclista lo usa per farsi stradaSi danno per farsi stradaAiuta l automobilista a farsi stradaIl coltellaccio per farsi strada nella giunglaAiutano a spiegare le regole

La definizione "Aiutano a farsi strada" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

